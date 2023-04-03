Вашингтон, 3 апреля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Заявления президента России Владимира Путина о том, что Россия исключительно в качестве средства защиты может применить ядерное оружие, нужно воспринимать всерьёз, несмотря на то, что до сих пор Москва не шла на такой шаг, пишет 3 апреля Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В публикации «Риск усталости от ядерной войны» Ник Мордованец выразил мнение, согласно которому игнорировать слова Путина о ядерном оружии опасно. Автор публикации привёл мнение директора проекта ядерной информации Федерации американских учёных Ханса Кристенсена, который заявил о возникшей у Запада проблеме.

Проблема в том, что американское сообщество постепенно привыкает к риторике, где фигурирует ядерная угроза. Многие заявляют: «Конечно, он (Путин. — Прим. ред.) не собирается этого делать». Американская сторона делает всё более смелые заявления, и неожиданно может оказаться, что Путин «вернётся к этому вопросу» — вопросу применения ядерного оружия, а американцы не будут к этому готовы.

По словам автора статьи, несмотря на предупреждения из Москвы, Запад продолжает предоставлять Киеву всё больше оружия. Если не воспринимать заявления из Москвы всерьёз, то это может поставить под угрозу весь мир, считает Кристенсен.

В декабре прошлого года Путин за заседании Совета по правам человека заявил, что первой Россия ядерное оружие применять никогда не станет. Это оружие Москва рассматривает как средство защиты, стратегия защиты построена вокруг ответно-встречного удара. «Когда по нам наносится удар, мы наносим ответ», — заявил президент.

25 марта глава государства сообщил, что, по просьбе Минска и после заявлений из Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, на территории Белоруссии решено разместить тактическое ядерное оружие РФ.