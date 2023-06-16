Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 20:32 — ИА Регнум. Россия имеет большие запасы ядерного оружия (ЯО), но будет применять его, только когда будет непосредственная угроза её государственности. Об этом 16 июня заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Алексей Даничев/РИА Новости Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Тему применения ЯО затронул американский политолог Дмитрий Саймс, выступающий модератором заседания. Он попросил российского лидера прокомментировать своё ранее сделанное заявление, что размещение ядерного оружия в Белоруссии является элементом сдерживания и сигналом для тех, кто желает стратегического поражения России.

Саймс предположил, что для эффективного сдерживания нужно, чтобы противник допускал возможность применения ЯО. Путин отметил, что подобные вопросы похожи на призывы начать запугивать весь мир.

«Чтобы я напугал весь мир? Ну зачем нам весь мир пугать. Я уже сказал, что использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности», — сказал российский президент.

При этом он подчеркнул, что при такой угрозе Россия непременно применит ядерное оружие. Он сказал, что у РФ его много, в НАТО об этом знают и призывают сократить количество ЯО.

«Хрен им. Это наше конкурентное преимущество», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2018 года президент подчеркнул, что военная доктрина России не предполагает превентивного ядерного удара, а только ответный удар. Если агрессор решится применять ЯО против РФ, то возмездие будет неизбежным.

«Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — заявил тогда президент.