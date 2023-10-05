Вашингтон, 5 октября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Принадлежащую президенту США Джо Байдену немецкую овчарку по кличке Коммандер больше не будут держать на территории Белого дома. Об этом сообщил телеканал Fox News.

(сс) Adam Schultz/White House/Globallookpress

Двухлетнего пса решили убрать из резиденции американского лидера за агрессивное поведение по отношению к сотрудникам американской администрации. Коммандера уже вывезли с территории Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября один из сотрудников Секретной службы США рассказал, что пёс Байдена покусал уже 11 агентов службы. При этом летом сообщалось о семи пострадавших от агрессии собаки сотрудниках Секретной службы в Белом доме, одного из которых госпитализировали.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 25 июля заявила, что овчарка Байдена проявляет агрессивное поведение из-за стрессовой обстановки в резиденции американского лидера. Она добавила, что к каждому такому случаю в администрации президента США подходят как к травме, полученной на рабочем месте.

Зоопсихолог, кинолог Александр Малиновский 26 июля заявил ИА Регнум, что основной причиной агрессивного поведения собаки Байдена может быть то, что американский лидерне разрешает никому её воспитывать, и она чувствует, что может делать всё что угодно. Эксперт подчеркнул, что случае с высокопоставленными лицами государства и их питомцами наверняка должен быть специалист, обязанный следить за поведением собаки.