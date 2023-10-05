Овчарку Байдена выгнали из Белого дома за нападения на агентов спецслужбы
Покусавшую 11 агентов Секретной службы овчарку Байдена выгнали из Белого дома
Вашингтон, 5 октября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Принадлежащую президенту США Джо Байдену немецкую овчарку по кличке Коммандер больше не будут держать на территории Белого дома. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Двухлетнего пса решили убрать из резиденции американского лидера за агрессивное поведение по отношению к сотрудникам американской администрации. Коммандера уже вывезли с территории Белого дома.
Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября один из сотрудников Секретной службы США рассказал, что пёс Байдена покусал уже 11 агентов службы. При этом летом сообщалось о семи пострадавших от агрессии собаки сотрудниках Секретной службы в Белом доме, одного из которых госпитализировали.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 25 июля заявила, что овчарка Байдена проявляет агрессивное поведение из-за стрессовой обстановки в резиденции американского лидера. Она добавила, что к каждому такому случаю в администрации президента США подходят как к травме, полученной на рабочем месте.
Зоопсихолог, кинолог Александр Малиновский 26 июля заявил ИА Регнум, что основной причиной агрессивного поведения собаки Байдена может быть то, что американский лидерне разрешает никому её воспитывать, и она чувствует, что может делать всё что угодно. Эксперт подчеркнул, что случае с высокопоставленными лицами государства и их питомцами наверняка должен быть специалист, обязанный следить за поведением собаки.