Вашингтон, 27 сентября, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Молодой пёс Коммандер главы Белого дома Джо Байдена покусал уже 11 агентов Секретной службы США. Такую информацию раскрыл телеканалу CNN один из сотрудников службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ещё летом СМИ писали о семи пострадавших агентах Секретной службы в стенах Белого дома. Один из мужчин был госпитализирован.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность овчарки стрессовой обстановкой, а её укусы приравниваются к производственным травмам.

Очередной инцидент произошёл вечером 25 сентября.

«Офицер секретной службы был укушен собакой. Медики оказали пострадавшему комплексную медицинскую помощь», — рассказал представитель Секретной службы США Энтони Гульельми.

По мнению экс-агента Джонатана Вакроу, проблема заключается в том, что семья Байденов подвергает серьёзной опасности на рабочем месте сотни сотрудников Белого дома. Инцидентов уже боле десяти.

Байден живёт в Белом доме с двумя немецкими овчарками по кличке Мейджор и Коммандер.

Как сообщало ИА Регнум, главной причиной скверного поведения собаки президента Байдена может быть то, что глава Белого дома не разрешает никому её воспитывать и она чувствует, что может делать всё что угодно. Об этом заявил зоопсихолог, кинолог Александр Малиновский.

Специалист подчеркнул — собака должна понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Но вряд ли Байден занимается со своей собакой сам.