Экс-агент: семья Байдена подвергает опасности сотрудников Белого дома
CNN: овчарка Байдена покусала уже 11 агентов Секретной службы США в Белом доме
Вашингтон, 27 сентября, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Молодой пёс Коммандер главы Белого дома Джо Байдена покусал уже 11 агентов Секретной службы США. Такую информацию раскрыл телеканалу CNN один из сотрудников службы.
Ещё летом СМИ писали о семи пострадавших агентах Секретной службы в стенах Белого дома. Один из мужчин был госпитализирован.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность овчарки стрессовой обстановкой, а её укусы приравниваются к производственным травмам.
Очередной инцидент произошёл вечером 25 сентября.
«Офицер секретной службы был укушен собакой. Медики оказали пострадавшему комплексную медицинскую помощь», — рассказал представитель Секретной службы США Энтони Гульельми.
По мнению экс-агента Джонатана Вакроу, проблема заключается в том, что семья Байденов подвергает серьёзной опасности на рабочем месте сотни сотрудников Белого дома. Инцидентов уже боле десяти.
Байден живёт в Белом доме с двумя немецкими овчарками по кличке Мейджор и Коммандер.
Как сообщало ИА Регнум, главной причиной скверного поведения собаки президента Байдена может быть то, что глава Белого дома не разрешает никому её воспитывать и она чувствует, что может делать всё что угодно. Об этом заявил зоопсихолог, кинолог Александр Малиновский.
Специалист подчеркнул — собака должна понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Но вряд ли Байден занимается со своей собакой сам.