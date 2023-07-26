Зоопсихолог объяснил, от какой жизни стала кусачей собака Байдена
Кинолог Малиновский объяснил агрессивное поведение собаки Байдена избалованностью
Москва, 26 июля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Главной причиной скверного поведения собаки президента США Джозефа Байдена может быть то, что глава Белого дома не разрешает никому её воспитывать и она чувствует, что может делать всё что угодно. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 июля заявил зоопсихолог, кинолог Александр Малиновский.
Ранее стало известно, что овчарка Байдена по кличке Коммандер за четыре месяца искусала семерых сотрудников секретной службы. Одного из них даже пришлось госпитализировать.
Малиновский рассказал, что когда речь идёт о высокопоставленных лицах государства и их питомцах, то наверняка должен быть специалист, который обязан следить за поведением собаки президента. Но те способы, которые он мог бы использовать для воспитания животного и коррекции его поведения, наверняка были отвергнуты владельцем собаки — президентом США.
«По всей видимости, он посчитал их достаточно жестокими по отношению к любимцу, — сказал Малиновский. — Например, стремление дернуть собаку поводком в тот момент, когда она проявляет агрессию, воспринимается её владельцем как какое-то кощунственное действие. И в результате у специалиста, занимающегося этой собакой, связаны руки. Он не может делать то, что считает правильным и нужным. Потому что он вынужден действовать с оглядкой на вышестоящее руководство. А собака растёт неконтролируемой и делает то, что хочет, без согласия руководителя страны (смеётся. — Прим. ред.)».
Как подчеркнул Малиновский, если собака проявляет немотивированную агрессию, то это нужно пресечь в течение полутора секунд, иначе не будет прямой взаимосвязи между проступком и наказанием. Но если драматические события разворачиваются в стенах Белого дома, то такому человеку приходится совершать множество согласований. Сначала он вынужден обратиться к своему командиру подразделения и спросить, можно ли ему дернуть поводком расшалившегося пса. Потом командир подразделения идёт к начальнику службы безопасности президента, который, может быть, уехал вместе с президентом в рамках предвыборной кампании.
«В общем, уходит очень много времени, а собака в итоге ведёт себя развязно», — пояснил Малиновский.
Зоопсихолог подчеркнул — собака должна понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Но вряд ли Байден занимается со своей собакой сам.
«Он не знает, в какую сторону ему идти и с кем здороваться. И едва ли у него получится вовремя отреагировать на скверное поведение собаки. Собакой никто не занимается. И наказать никто не может. Всё-таки это собака президента. Никто ведь не хочет вылететь со службы без пенсии», — предположил он.
Однако не исключено, что на поведении собаки сказалась и общая атмосфера, в которую сейчас погружён и сам Байден, и его администрация. В беседе с корреспондентом ИА Регнум президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский (США) заявил, что он согласен с тем, как ситуацию описала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Она сказала, что в Белом доме сейчас такая нервная атмосфера и это передаётся животным. Наверное, это действительно так. Когда в доме скандал, питомец это чувствует. А я могу себе представить, что там происходит сейчас — скандалы идут один за другим. Семью президента открыто объявили мафиозной, а главу государства называют дон Байден. Идут разговоры об импичменте», — заметил по этому поводу Лозанский.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Жан-Пьер попыталась уверить общественность в том, что и сам Байден, и его жена будто бы работают над улучшением ситуации. Работа эта предполагает, что секретные службы вместе с персоналом Белого дома разрабатывают правила выгула животных.
Также есть информация, что в своё время после выселения из Белого дома невоспитанных президентских собак Байден и первая леди решили завести кошку, причём президент подчеркнул, что это не его идея.