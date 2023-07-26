Москва, 26 июля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Главной причиной скверного поведения собаки президента США Джозефа Байдена может быть то, что глава Белого дома не разрешает никому её воспитывать и она чувствует, что может делать всё что угодно. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 июля заявил зоопсихолог, кинолог Александр Малиновский.

White House/Global Look Press Джо Байден с собакой

Ранее стало известно, что овчарка Байдена по кличке Коммандер за четыре месяца искусала семерых сотрудников секретной службы. Одного из них даже пришлось госпитализировать.

Малиновский рассказал, что когда речь идёт о высокопоставленных лицах государства и их питомцах, то наверняка должен быть специалист, который обязан следить за поведением собаки президента. Но те способы, которые он мог бы использовать для воспитания животного и коррекции его поведения, наверняка были отвергнуты владельцем собаки — президентом США.

«По всей видимости, он посчитал их достаточно жестокими по отношению к любимцу, — сказал Малиновский. — Например, стремление дернуть собаку поводком в тот момент, когда она проявляет агрессию, воспринимается её владельцем как какое-то кощунственное действие. И в результате у специалиста, занимающегося этой собакой, связаны руки. Он не может делать то, что считает правильным и нужным. Потому что он вынужден действовать с оглядкой на вышестоящее руководство. А собака растёт неконтролируемой и делает то, что хочет, без согласия руководителя страны (смеётся. — Прим. ред.)».

Как подчеркнул Малиновский, если собака проявляет немотивированную агрессию, то это нужно пресечь в течение полутора секунд, иначе не будет прямой взаимосвязи между проступком и наказанием. Но если драматические события разворачиваются в стенах Белого дома, то такому человеку приходится совершать множество согласований. Сначала он вынужден обратиться к своему командиру подразделения и спросить, можно ли ему дернуть поводком расшалившегося пса. Потом командир подразделения идёт к начальнику службы безопасности президента, который, может быть, уехал вместе с президентом в рамках предвыборной кампании.

«В общем, уходит очень много времени, а собака в итоге ведёт себя развязно», — пояснил Малиновский.

Зоопсихолог подчеркнул — собака должна понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Но вряд ли Байден занимается со своей собакой сам.

«Он не знает, в какую сторону ему идти и с кем здороваться. И едва ли у него получится вовремя отреагировать на скверное поведение собаки. Собакой никто не занимается. И наказать никто не может. Всё-таки это собака президента. Никто ведь не хочет вылететь со службы без пенсии», — предположил он.

Однако не исключено, что на поведении собаки сказалась и общая атмосфера, в которую сейчас погружён и сам Байден, и его администрация. В беседе с корреспондентом ИА Регнум президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский (США) заявил, что он согласен с тем, как ситуацию описала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Она сказала, что в Белом доме сейчас такая нервная атмосфера и это передаётся животным. Наверное, это действительно так. Когда в доме скандал, питомец это чувствует. А я могу себе представить, что там происходит сейчас — скандалы идут один за другим. Семью президента открыто объявили мафиозной, а главу государства называют дон Байден. Идут разговоры об импичменте», — заметил по этому поводу Лозанский.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Жан-Пьер попыталась уверить общественность в том, что и сам Байден, и его жена будто бы работают над улучшением ситуации. Работа эта предполагает, что секретные службы вместе с персоналом Белого дома разрабатывают правила выгула животных.

Также есть информация, что в своё время после выселения из Белого дома невоспитанных президентских собак Байден и первая леди решили завести кошку, причём президент подчеркнул, что это не его идея.