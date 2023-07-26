Вашингтон, 26 июля, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Агрессивность овчарки, принадлежащей семье президента США Джозефа Байдена объясняется стрессовой обстановкой в резиденции американского лидера. Такое заявление сделала 25 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

Собаки Джо Байдена

Официального представителя Белого дома попросили прокомментировать информацию, опубликованную изданием New York Post о том, что овчарка Байдена по кличке Коммандер покусала семерых сотрудников Секретной службы за четыре месяца. При этом одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

«Пребывание в Белом доме… — уникальный и стрессовый опыт для нас всех. Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу», — пояснила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что к каждому эпизоду, связанному с укусами собаки подходят как к аналогичной травме, полученной на рабочем месте.

Кроме того, Жан-Пьер заверила, что Джозеф Байден и его супруга Джилл работают над улучшением ситуации для всех. В частности, совместно с Секретной службой и персоналом Белого дома разрабатываются новые правила дрессировки и выгула овчарки, определяются места для этих целей.

Президент США поселился в Белом доме вместе со своими питомцами — двумя немецкими овчарками Чемпом и Мейджором. Чемп скончался в июне 2021 года, уже в довольно пожилом возрасте для собаки, а в конце этого же года Байден завёл щенка по кличке Коммандер. Новую собаку, по данным СМИ, американскому лидеру подарили родственники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после выселения из белого дома двух президентских собак в связи с их агрессивным поведением, президент США Байден и первая леди Джилл Байден решили завести кошку.