Гранада, Испания, 5 октября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Власти Ирландии оказались в затруднительном положении при размещении украинских беженцев. Как 5 октября заявил премьер-министр Лео Варадкар, страна больше не в состоянии продолжать процесс после принятия уже более 100 тыс. человек из Украины и других стран за последние два года.

AFP 2023 / LUDOVIC MARIN

«Мы не говорим, что станем разворачивать людей обратно, но добровольное согласие принять большее число людей — это совсем другой вопрос», — заявил политик после прибытия на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде.

Варадкар подтвердил, что Ирландия выступает за вступление Украины, Молдавии и государств Западных Балкан в Евросоюз, потому что в долгосрочной перспективе расширение, по его мнению, пойдёт на пользу в том числе европейкой экономике.

«Если Украина, Молдавия и Западные Балканы присоединятся к Европейскому союзу, они станут богаче и со временем, как и Ирландия, смогут начать вносить вклад в общий бюджет», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум 21 августа, украинские беженцы подняли бунт в ирландском отеле после того, как им отказали в бесплатном кормлении. Около 400 украинцев обратились к директору отеля и выразили своё коллективное несогласие, однако местные власти указали, что всё работает по инструкции, и плата за еду обязательна.

В конце июля поляков взбесила расчётливость украинских беженцев. Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы приезжают в Польшу, получают положенные им 500 злотых и возвращаются на родину. По его словам, аналогично по отношению к Варшаве ведут себя и власти Украины, а в то же время приток беженцев и выделение помощи Киеву прямо бьют по стабильности внутри Польши.

Власти Нидерландов также обеспокоились наплывом беженцев с Украины. Центр по приёму в городе Утрехт достиг предела вместимости, в нём расположилось в два раза больше людей, чем предполагалось, и большинство из них — бежавшие от призыва в ВСУ мужчины.

В то же самое время глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил Европе массовыми акциями протеста миллионов украинских беженцев, если помощь Запада Киеву станет меньше. По его словам, это затянет конфликт и повлечёт риски для западных партнёров. До этого украинцы в целом «вели себя хорошо» и «очень благодарны» приютившим их, добавил он.