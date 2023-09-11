Киев, 11 сентября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызвать недовольство миллионов украинских беженцев, находящихся в странах Европы. Об этом заявил в интервью президент Украины Владимир Зеленский, сообщило 10 сентября издание The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению лидера киевского режима, сокращение помощи только затянет военный конфликт. Это будет означать риски для самого Запада, ведь невозможно предсказать, «как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то», что их страну оставят без поддержки.

Он добавил, что украинцы в целом «вели себя хорошо» и «очень благодарны» тем, кто их приютил.

«Но хорошей истории для Европы не выйдет, если эти люди будут загнаны в угол», — отмечено в статье.

Как сообщало ИА Регнум, в Евросоюзе предложили приплачивать тем украинцам, которые решат вернуться на родину. Ещё одна идея — выдавать виды на жительство в странах ЕС беженцам, которые устроятся на постоянную работу или начнут учиться. В марте 2024 года закончится действие директивы о временной защите беженцев с территории Украины, поэтому власти ЕС думают о том, как поступать в ними дальше.

В странах ЕС нарастает недовольство, связанное с беженцами. Так, в Польше за пять месяцев доля тех, кто поддерживает оказание помощи украинцам, упала с 62% до 42%. В Чехии возмутились, что беженцы, используя пособие, ездят к себе на родину отдохнуть. В Ирландии беженцам отказали в бесплатном питании в отеле, принявшем их.