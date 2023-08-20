Дублин, 21 августа, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Беженцы с Украины, которые живут в одном из отелей в Ирландии, взбунтовались из-за отказа властей кормить их бесплатно. Об этом написала газета Sunday World.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирландия

Такой поворот не вызвал оптимизма у порядка 400 проживающих в отеле Breaffy Woods недалеко от Каслбара, графство Майо.

Беженцы написали письмо директору отеля, заявив, что еда не соответствует здоровым стандартам и предлагаемой стоимости. В своём обращении они выразили обеспокоенность и коллективное несогласие.

В ситуацию также вмешались местные власти, которые заявили, что руководство отеля действует в соответствии с новыми инструкциями и плата за еду обязательна.

«Если вы не оплатите взнос на питание, вы не сможете оставаться в жилье», — ответили украинцам.

Чуть раньше правительство Ирландии заявило о том, что украинские беженцы должны платить за питание по 10 евро за взрослого и пять за ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, украинских беженцев в Ирландии выселяют из пункта размещения в городе Голуэй. На то, чтобы покинуть монастырь, в котором проживал 41 украинец, им дали 24 часа.

В качестве причины выселения местные власти назвали закрытие монастыря из-за существенных проблем с пожарной безопасностью.

В Евросоюзе растёт число желающих избавиться от украинских беженцев. Так, в Польше за пять месяцев доля граждан, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, упала с 62% до 42%. Против размещения беженцев с Украины и обеспечения их питанием за счёт бюджета высказываются 49%. Кроме того, 57% отказались принимать беженцев у себя.

В марте 2024 года закончится действие директивы о временной защите беженцев с территории Украины. Правительствам европейских стран предлагается разработать совместно с Киевом программу по реинтеграции украинцев, которые хотят вернуться домой.