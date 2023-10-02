Амстердам, 2 октября, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Центр по приёму украинских беженцев в нидерландском городе Утрехте достиг предела вместимости. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщила местная газета NRC.

«В прошлом году приходили по 5 человек в день… за один вчерашний день их было 45», — рассказал директор Утрехтского региона безопасности Япа Донкер в беседе с NRC, отметив, что не ожидал такого наплыва украинских беженцев.

Уточняется, что в учреждении, рассчитанном на 100 человек, на данный момент проживает в два раза больше людей.

Кроме того, согласно источнику, в последнее время в центр по приёму украинских беженцев в Утрехте в основном приходят мужчины, пытающиеся избежать попадания в ряды Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat сообщил, что Варшава не намерена продлевать помощь украинским беженцам, также не рассматривается решение о продлении пособий.