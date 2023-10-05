Москва, 5 октября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поблагодарил женщин-медиков Южного военного округа за подготовку участников спецоперации, сообщили 5 октября в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео

«Министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ за работу по подготовке контрактников и добровольцев в обучении навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях и наградил их наручными часами», — сообщили в Минобороны.

Женщины-медики заявили на встрече с министром обороны, что на поле боя готовы применить свои знания и навыки — наравне с мужчинами-военными.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3837216" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу 5 октября прибыл в Южный военный округ, где побывал на полигонах. Он проверил, как контрактников и добровольцев готовят к участию в боевых действиях.

Министру обороны доложили, что подготовку военные проходят по нескольким направлениям, в том числе их обучают управлять беспилотниками, проходят они и медицинский курс.