Гдыня, Польша, 5 октября, 2023, 10:37 — ИА Регнум. В польском городе Гдыня произошло столкновение двух поездов. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Государственной пожарной службы Поморского воеводства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На станции Гдыня-главная столкнулись поезд и электричка. Оба состава двигались навстречу друг другу», — отмечается в сообщении.

По данным спасателей, в результате этого пострадали не менее пяти человек, информации о жертвах не поступало.

По предварительным данным, железнодорожная катастрофа, вероятно, произошла из-за того, что электричка проигнорировала сигнал остановки. Один из вагонов в результате столкновения сошёл с рельсов и перевернулся, к работающим на месте спасателям направляется помощь из расположенного рядом Тчева.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня в Индии восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в результате столкновения с грузовым составом. Авария произошла у станции Баханага Базар в штате Одиша около 19:20 по местному времени (16:50 мск).

Число погибших при столкновении поездов в Индии превысило 200 человек. Количество пострадавших составило порядка 900 человек.

При столкновении пассажирского и грузового поездов в провинции Южная Голландия в Нидерландах 4 апреля серьёзно пострадали несколько человек. Из-за столкновения пассажирский состав сошёл с рельсов и несколько вагонов с пассажирами опрокинулись.