Нью-Дели, 3 июня, 2023, 01:59 — ИА Регнум. До 207 человек возросло количество погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша. Об этом 3 июня сообщила газета Times of India.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Как рассказал изданию представитель администрации штата Одиша Прадип Джена, на настоящий момент количество погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового поездов возросло до 207 человек. Количество пострадавших составляет около 900 человек.

Столкновение поездов произошло около 19:20 по местному времени (16:50 мск) на станции Баханага, недалеко от города Баласор. Пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым поездом, а через некоторое время в них врезался ещё один пассажирский поезд.

С рельсов сошли и перевернулись около 15 вагонов с людьми. Пассажиры оказались в ловушке в опрокинувшихся вагонах скоростного экспресса. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата. Операция по спасению людей осложнена тёмным временем суток.

На месте происшествия находятся главный министр штата Одиша Навин Патнаик, который контролирует ход спасательной операции. Сообщается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о выплате по 2 миллиона рупий (около двух миллионов рублей) близким каждого погибшего в катастрофе.

Ранее ИА Регнум сообщало о 70 погибших в результате столкновения двух пассажирских и одного грузового поездов в индийском штате Одиша.