Нью-Дели, 2 июня, 2023, 19:10 — ИА Регнум. В Индии восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом, сообщила 2 июня газета Hindustan Times.

ИА REGNUM

В результате инцидента погибли 50 человек, пострадали — около 300.

Авария произошла около 19:20 по местному времени (16:50 мск) возле станции Баханага Базар. Поезд следовал на Центральный вокзал Ченнаи со станции Шалимар недалеко от Калькутты.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

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Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года на одной из станций в крупнейшем мегаполисе Индии Мумбаи сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда. Экспресс следовал по маршруту Дадар — Пудучерри. Сразу после отправления со станции три вагона состава опрокинулись. В результате несколько пассажиров получили лёгкие травмы. Более серьёзных последствий удалось избежать благодаря тому, что состав к моменту аварии не успел набрать скорость.