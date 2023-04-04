Амстердам, 4 апреля, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Несколько человек серьёзно пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в провинции Южная Голландия в Нидерландах. Об этом 4 марта сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Железнодорожная авария произошла около 03:30 по местному времени в районе деревни Воорсхотен. Уточняется, что пассажирский поезд, следовавший из Лейдена в Гаагу, столкнулся с грузовым поездом. В результате пассажирский поезд сошёл с рельсов, несколько вагонов с пассажирами опрокинулись.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, для транспортировки пострадавших прибыл вертолёт с медицинским оборудованием на борту. Движение поездов по железнодорожной ветке на аварийном участке приостановлено. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об утечке нефтепродуктов в результате схода с рельсов железнодорожного состава в американском штате Северная Дакота.