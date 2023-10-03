Москва, 3 октября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 3 октября, что российские войска значительно ослабили боевой потенциал украинской армии и нанесли ВСУ серьёзный урон.

«Активными действиями наши войска значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьёзный урон», — сказал глава Минобороны на селекторном совещании с руководством Вооружённых сил России.

В частности, Шойгу отдельно отметил успехи нескольких российских полков и бригад, действующих в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Помимо этого глава Минобороны сообщил, что попытки атак ВСУ на соледаро-бахмутском участке не возымели успеха, российские военные пресекли их и попытки прорыва обороны на запорожском направлении.

«Особо отличились военнослужащие 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад», — заявил Шойгу.

Министр также отметил, что попытки ВСУ прорваться в районах Вербового и Работино также остались неудачными.

Новость дополняется