Курск, 29 сентября, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил информацию о массированной атаке беспилотников ВСУ в небе над регионом ночью 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Средства ПВО сбили десять беспилотников. Благодарю всех наших военных!»— обратился в Telegram-канале глава региона.

Старовойт также призвал не трогать обломки дронов, а сообщать всю информацию в службу 112.

Как сообщало ИА Регнум, всего за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, один из них над территорией Калужской области, десять — в небе над Курской областью.

В Министерстве обороны РФ сообщили о пресечении очередной террористической атаки ВСУ в Белгородской области.

Украинский телеканал ТСН сообщил, что ночью 29 сентября в двух областях страны была объявлена воздушная тревога. Сразу несколько взрывов было слышно в Николаевской и Сумской областях.

На Украине в ночь на 29 сентября сирены воздушной тревоги взвыли в четырёх областях: Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской.