Белгород, 4 октября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Два здания и три автомобиля получили повреждения в Белгородском районе после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Как уточнил глава региона, в ночь на 4 октября, между 01:00 мск и 02:00 мск системой противовоздушной обороны предотвращена атака беспилотников над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом.

«Сбито, тоже по предварительным данным, порядка 19 объектов. Разрушения от падения обломков сейчас уточняются. Пока видим, что повреждено административное здание в городе Белгороде и в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна, повреждены три автомобиля», — написал Гладков.

Кроме того, губернатор добавил, что утром будет проведён территориальный обход и установлено, есть ли ещё какие-то повреждения на земле. После обнаружения всех повреждений будут проведены восстановительные работы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил губернатор Гладков, российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаки ВСУ в небе над Белгородом и Белгородским районом. Глава региона добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях.