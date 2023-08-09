Симферополь, 9 августа, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) опубликовала кадры допроса диверсанта, задержанного в Крыму из-за подрыва газопровода по заданию украинских спецслужб. Мужчина рассказал подробности, как и когда его завербовали, как осуществлялась связь и какое задании он должен был выполнить.

Кадр из видео. ФСБ

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Задержанный сообщил, что он проживал в Павлограде Днепропетровской области, где боролся с наркодилерами. Однако выяснилось, что они работают под прикрытием СБУ. После этого спецслужбы начали шантажировать мужчину. Ему пригрозили тюрьмой, при этом предложили сотрудничать с СБУ. Мужчина написал расписку о том, что ни при каких условиях не будет раскрывать свою связь с украинской спецслужбой.

«Агент» СБУ рассказал, что его первыми заданиями стали переезд в Крым и продление российского гражданства, а также ведение там подрывной деятельности. Для этого ему на дорогу дали $3 тыс. и отправили на полуостров. Действия задержанного тщательно контролировались украинской спецслужбой по электронной почте GMail.

Готовиться к осуществлению теракта диверсант начал в марте.

«В марте мне написали, чтобы я был готов. Надо будет поехать к обозначенному тайнику и забрать оттуда вещи. Я так и сделал», ― сказал он.

В тайнике задержанный обнаружил все комплектующие для диверсии. Однако некоторые из компонентов не работали, поэтому позднее он забрал исправные запчасти из второго тайника.

Диверсант рассказал, что СБУ сильно торопила его осуществить теракт, постоянно ему напоминая, что только после этого он сможет увидеть семью. Сразу после преступления он уехал из города проживания в Коктебель на отдых. Однако через некоторое время его задержала ФСБ России.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что Федеральная служба безопасности России задержала россиянина, совершившего подрыв газопровода в Крыму.

По информации спецслужб, задержанный по заданию кураторов с Украины 23 июня осуществил подрыв газопровода в посёлке Кореиз. Для этого он использовал переданное через тайник самодельное взрывное устройство.