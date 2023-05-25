Москва, 25 мая, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России показала видео спецоперации, в результате которой были задержаны украинские диверсанты, планировавшие совершить теракты на Ленинградской и Калининской АЭС. Видео опубликовали «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

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На опубликованных кадрах видны линии электропередачи АЭС и установленные бомбы. Бойцы спецназа задерживают подозреваемых.

Всего из тайников задержанных изъято 36,5 кг взрывчатки, 61 электродетонатор иностранного производства и 38 таймеров.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ России предотвратили перед Днём Победы 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии на двух атомных электростанциях.

Задержанные украинские диверсанты и их пособники дают показания о сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины, по заданию которой им предстояло совершить террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС.