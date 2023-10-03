Казань, 3 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Житель Казани, задержанный сотрудниками ФСБ в июле, планировал сжечь парк боевых машин на полигоне Казанского танкового училища и базовой станции «Малые Дербышки», сообщили 3 октября в управлении ФСБ по Татарстану.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве уточнили, что гражданин России Сергей Новиков планировал поджоги на двух объектах по указанию иностранных кураторов.

Для этого он купил 14,5 литра керосина и разместил горючее в овраге неподалёку от полигона танкового училища. Совершив пожог в училище, он собирался повторить те же действия, устроив пожар на станции «Малые Дербышки» в посёлке Большие Дербышки.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по двум дополнительным эпизодам преступной деятельности Сергея Новикова по статье о приготовлении к диверсии», — процитировало пресс-службу ведомства «РИА Новости».

В управлении ФСБ по Татарстану 19 июля сообщили о задержании 30-летнего мужчины в Казани, готовившего поджог военной техники на полигоне. Сотрудники ведомства обнаружили тайник с 17 бутылками керосина возле предполагаемого места диверсии.

В квартире задержанного провели обыск, обнаружив десять систем сброса для дрона и компоненты для изготовления взрывных устройств. Задержанного в рамках уголовного дела об участии в деятельности террористической организации суд заключил под стражу.

Новиков, как выяснилось — сторонник террористической организации «Легион Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).