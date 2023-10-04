Москва, 5 октября, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин поздравил всех учителей, наставников и педагогов с Днём учителя. Текст видеообращения главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Искренне рад поздравить всех учителей, наставников, педагогов с Днём учителя», — сказал он.

Путин отметил, что профессия учителя является благородной и важнейшей. Кроме того, по словам президента, это призвание и миссия.

Глава государства также заявил о ценности в профессии учителя таких качеств как талант, профессионализм и неравнодушие. Он подчеркнул, что всё перечисленное крайне важно для сохранения преемственности поколений и приумножения достижений, которыми славится Россия.

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Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Владимир Путин поручил Минкультуры вместе с Минпросвещения России подготовить до 30 ноября предложения по повышению престижа профессии педагога через создание фильмов и социальной рекламы. Он также поручил министру просвещения РФ Сергею Кравцову организовать региональные телевизионные проекты в рамках федерального конкурса «Классная тема!», посвящённого повышению престижа педагогических профессий.

4 октября президент России провел встречу с финалистами конкурса «Учитель года», а также заседание попечительского совета фонда «Талант и успех». В ходе мероприятий он поздравил наставников, педагогов и учителей с предстоящим Днём учителя.

Он пожелал педагогам всего самого доброго в профессиональной судьбе и личной жизни. Глава государства также призвал уделить особое внимание системе образования в новых регионах России, чтобы «наверстать упущенное».