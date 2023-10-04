Москва, 4 октября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил наставников, педагогов и учителей с предстоящим Днём учителя.

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«Это не профессия — это миссия такая», — сказал Путин во время общения с учениками образовательного центра «Сириус».

Президент добавил, что каждый человек, не зависимо от рода деятельности возраста помнит о том, что ему дала школа и учителя.

Путин в связи с праздником пожелал педагогам всего самого доброго как в профессиональной судьбе, так и в личной жизни.

Как сообщало ИА Регнум, глава российского государства 27 июня 2022 года подписал указ, согласно которому 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. В документе отмечалось, что год педагога и наставника проводится для признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность.

День учителя ежегодно отмечают 5 октября. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. Предпосылкой для учреждения всемирного праздника стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже специальная межправительственная конференция о статусе учителей.