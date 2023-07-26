Москва, 26 июля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минпросвещения вместе подготовить предложения по повышению престижа профессии педагога. Перечень поручений опубликовали на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Представить предложения по включению тематик, связанных с повышением престижа профессии педагога, в государственный заказ на создание игровых, документальных и мультипликационных фильмов, социальной рекламы», — говорится в публикации.

Срок на исполнение поручения — 30 ноября 2023 года. Президент назначил ответственными по этому вопросу глав Минкультуры и Минпросвещения Ольгу Любимову и Сергея Кравцова.

Кроме того, Путин поручил Кравцову до 20 декабря 2023 года организовать региональные телевизионные проекты в рамках федерального конкурса «Классная тема!», также посвящённого повышению престижа педагогических профессий.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года на сайте будьучителем. рф, который является единым навигатором вузов с педагогическими специальностями, сообщили, что в России растёт число выпускников, которые хотят стать учителями. Соцопросы показывают, что педагогические профессии становятся всё более востребованными.

По данным площадки, в 2022 году количество заявлений абитуриентов на педагогические специальности выросло втрое в сравнении с предыдущим периодом. Конкурс на одно бюджетное место составил порядка 12 человек.