Москва, 3 октября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в среду, 4 октября, проведёт заседание попечительского совета фонда «Талант и успех», а встретится с лауреатами конкурса «Учитель года». Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Четвёртого октября президент России в режиме видео-конференц-связи проведет заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех», а также встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года», — говорится в сообщении.

Глава государства также в этот день встретится с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который прибудет в Россию с рабочим визитом. В ходе этой встречи Путин обсудит с Бжанией вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в разных областях.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября президент поддержал предложение создать на базе Национального центра физики и математики (НФЦМ) в Сарове центр повышения квалификации учителей. Глава государства отметил, что не видит тут никаких непреодолимых препятствий.

Путин также поддержал идею расширения программы «Земский учитель», которая направлена на привлечение педагогов в города с населением менее 50 тысяч человек.