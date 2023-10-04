Москва, 4 октября, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание системе образования в новых регионах страны, чтобы «наверстать упущенное». Об этом он заявил 4 октября на встрече с финалистами конкурса «Учитель года».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что поддержка образования в новых регионах чрезвычайно важна, и ей уделяется и будет уделяться много внимания.

«Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать всё для того, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября российский лидер призвал не откладывать решение социальных вопросов, включая образование, в Донбассе, так как регион проходит через сложный период своего развития. В ходе совещания с правительством 2 августа Путин также поручил взять на контроль ситуацию с эффективностью расходов на образование в новых регионах России.

30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля подписали договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов страны. Четыре территории вернулись в состав РФ по итогам референдумов. Спустя год, 28 сентября, президент подписал закон о праздновании 20 сентября Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.