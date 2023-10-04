Москва, 4 октября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Украинская армия понесла самые крупные потери среди командного состава за всё время спецоперации во время удара ВКС России по штабу отдельной тактической группы «Соледар» в Александро-Калиново, сообщил MK.RU со ссылкой на военных экспертов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Порядка 50 военнослужащих убиты, много раненых, часть из которых эвакуированы в польский Жешув», — говорится в материале.

По данным издания, командный пункт находился в глубоком тылу, а в августе его посещал глава киевского режима Владимир Зеленский. Выявить штаб помогла космическая разведка, а нанести удар помогли появившиеся недавно на вооружении российских сил авиационные бомбы большой мощности ФАБ-1500. В материале отмечается, что после сброса с самолета бомбы способны пролететь 50-70 километров и точно поразить цель.

Позднее в Сети появились кадры, на которых видно, что от командного пункта ВСУ ничего не осталось.

Также в материале сообщается, что удар российских ВКС по командному пункту нарушил связь и управление украинскими частями на этом участке фронта. В штаб «Соледар» стекались данные разведки, видео с беспилотников и анализировалась обстановка на фронте. Помимо этого, командный пункт осуществлял связь с Генштабом ВСУ.

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По данным военкоров, в ликвидированном ВС России штабе ВСУ находились натовские специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил 4 октября, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике при безуспешной попытке атаковать в районе Клещеевки и Андреевки.

В сентябре разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота рассказал, что российские военные нанесли удар по ближайшим блиндажам ВСУ в районе Соледара. По его словам, разведка и артиллерия выявили и уничтожили два блиндажа ВСУ, которые располагались от позиций российских военных на расстоянии 200 метров.

Также отставной американский офицер Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive в августе написал, что в сражениях за Артёмовск и Соледар погибли лучшие части ВСУ, что значительно снизило импульс контрнаступления украинской армии. По его мнению, киевские власти совершили большую ошибку, когда пытались удержать Артёмовск.