ДНР, 4 октября, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины понесли значительные потери в живой силе и технике при безуспешной попытке атаковать в районе Клещеевки и Андреевки под Артёмовском, сообщил 4 октября начальник пресс-центра группировки войск «Юг» ВС России Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В зоне ответственности Южной группировки войск противник предпринимал безуспешные атаки в районах Клещеевки, Андреевки, Красногоровки и Водяного… в результате которых понёс значительные потери в живой силе и технике», — приводит слова Астафьева «РИА Новости».

Начальник пресс-центра группировки добавил, что артиллерия поразила пункт управления и связи ВСУ в Часов Яре и пункт управления дронами, авиация, в свою очередь, нанесла удар по пункту временной дислокации 4-го стрелкового батальона 28-й ОМБр ВСУ в Краматорском районе.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российские военнослужащие на донецком направлении отразили три атаки ВСУ в районе Клещеевки и в районе Красногоровки в ДНР. Всего на этом направлении противник потерял до 285 человек личного состава.