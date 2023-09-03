Соледар, ДНР, 3 сентября, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Бойцы Южного военного округа поразили ближайшие блиндажи ВСУ в районе Соледара, рассказал разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«С трёх выстрелов поражена цель — блиндаж противника, расстояние от противника на этих позициях метров 200 здесь до наших позиций», — цитирует военного РИА Новости.

За один день, по его словам, разведка и артиллерия выявили и уничтожили два блиндажа ВСУ, которые располагались от позиций ВС России на расстоянии 200 метров.

Как сообщало ИА Регнум, в течение трёх дней ВСУ пытались взять штурмом позиции добровольческой бригады «Волки» на северном фланге в районе Соледара. Противник вёл массированный обстрел из ствольной артиллерии, миномётов. Также использовались кассетные боеприпасы. Российские военные отбили атаки и взяли в плен несколько украинских солдат и польских наёмников.

Российские военнослужащие с помощью дрона поразили блиндаж ВСУ в районе Соледара. Ранее его обнаружила разведка 200-й бригады ВС РФ. Блиндаж находился рядом с наблюдательным пунктом противника, личный состав периодически прятался там, когда работали беспилотники и артиллерия.