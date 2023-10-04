Москва, 4 октября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. В ЕС нет единства в отношении политики по Украине. Это продемонстрировали Венгрия и Польша, сообщила 4 октября на брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

CÃ©Zaro De Luca/Global Look Press Жозеп Боррель

Комментируя неформальную встречу, которая 2 октября прошла в Киеве между главами МИД стран ЕС под председательством верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Захарова назвала её «сходкой».

По словам российского дипломата, мозговой штурм, который хотело провести руководство ЕС, не удался. В Киев не приехали главы МИД Польши и Венгрии. В двух этих странах накопились претензии к политике украинского руководства.

«Этот ЕС-совский штурм мозга не привёл к значимым результатам. Европейские дипломаты не смогли договориться об очередном выделении Украине военной помощи в размере €5 млрд в 2024 году», — сказала Захарова.

Эту сумму они планируют согласовать до конца года. Она подчеркнула, что эти деньги выделяют не народу Украины, а ВСУ.

Боррель 2 октября заявил по итогам встречи в Киеве, что намерен до конца года согласовать выделение Украине пяти миллиардов долларов на военные нужды. Он признал, что пока странам ЕС договориться не удалось.

Венгерское руководство выступило с инициативой уменьшить в два раза пакет помощи Украине, рассчитанный на четыре года. Как сообщило 3 октября агентство Bloomberg, Киеву, если предложение Будапешта примут, достанется €25 млрд, вместо пятидесяти.