Будапешт, 4 октября, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Венгрия предложила вдвое сократить рассчитанный на четыре года пакет помощи Украине объёмом в 50 миллиардов евро. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, в Будапеште уверены, что Украине будет достаточно 25 миллиардов евро.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

«Венгрия сообщила государствам-членам на прошлой неделе, что на данном этапе Украине будет достаточно 25 миллиардов евро», — говорится в сообщении.

По информации источника, по мнению Венгрии, Европейскому союзу в будущем предстоит оценить размер помощи в течение ближайших четырёх лет, когда можно будет предоставить Украине ещё 25 миллиардов евро в зависимости от потребностей Киева.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты Америки располагают средствами на продолжение финансовой поддержки Украины в течение двух месяцев. Он отметил, что сроки могут измениться с учётом размеров будущих пакетов военной помощи и ситуации на поле боя.