Москва, 4 октября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Россия сохранила безвизовый режим для граждан Украины исходя из гуманитарной логики, заявила 4 октября на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Андрей Репин ИА Регнум

Она объяснила отказ вводить визы для украинцев, несмотря на то, что Киев ввёл визы для россиян.

«Российская сторона неоднократно заявляла, что не будет идти тем же путем, не будет уподобляться киевскому режиму и отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных, духовных связей», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в страну разрешается впускать граждан Украины по внутренним паспортам, в том числе, если срок их действия истёк. Также они могут въехать по загранпаспорту, удостоверению личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 2 октября заявил, что такую меру приняли для украинцев, желающих переехать в Россию. Он отметил, что многие граждане республики хотят связать жизнь с Россией.