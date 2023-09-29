Москва, 29 сентября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Украинские граждане смогут въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам, в том числе с истёкшим сроком действия. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, текст которого опубликован 29 сентября на официальном портале правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно указу о порядке въезда и выезда граждан Украины, им разрешено пересекать российскую границу без оформления виз. Достаточно предъявить внутренний или заграничный украинский паспорт, дипломатический или служебный паспорт, удостоверение личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

Граждан с детьми в возрасте до 16 лет попросят предъявить свидетельство о рождении ребёнка или паспорт законного представителя с информацией о ребёнке.

Выехать также можно по удостоверению личности на возвращение на Украину. Если нет ни одного из перечисленных документов, граждане могут выехать из России по суше в соседние страны на основании «копии заключения об установлении личности иностранного гражданина», которую выдают территориальные органы МВД России.

Как сообщало ИА Регнум, в марте президент Путин подписал закон о правовом положении россиян, имеющих украинское гражданство. В июне после вступления закона в силу у таких граждан появилась возможность отказаться от украинского паспорта.

В июле Путин своим указом закрепил правовое положение россиян, имеющих гражданство Украины, и утвердил порядок взаимодействия государственных органов по этому вопросу.