Москва, 2 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разрешение гражданам Украины на въезд в РФ по внутренним паспортам. Как он указал на брифинге 2 октября, введение такой меры помогает украинцам, желающим стать частью России.

РИА Новости/Илья Наймушин

«Такой режим имел место и раньше. Многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью связать жизнь с нашей страной. Такие меры способствуют переселению людей, которые хотят к нам переехать», — пояснил представитель Кремля.

Указ президента России Владимира Путина, разрешающий украинским гражданам свободный въезд на территорию России без виз по внутренним паспортам, в том числе с истёкшим сроком действия, опубликовали 29 сентября. В соответствии с документом украинцам достаточно предъявить внутренний или заграничный национальный паспорт, дипломатический или служебный паспорт, удостоверение личности моряка или члена экипажа воздушного судна, а гражданам с детьми до 16 лет дополнительно свидетельство о рождении ребёнка или паспорт законного представителя.

Перед этим, 7 июля, Путин указом закрепил правовое положение россиян, имеющих гражданство Украины. Документ утвердил порядок работы госорганов при выявлении совершения россиянами, которые считаются не имеющими гражданства Украины, действий по реализации прав и обязанностей, предусмотренных для граждан Украины. Также указ утвердил форму заключения должностного лица, принявшего решение о проверке по факту нарушения.