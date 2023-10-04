Брянск, 4 октября, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотного летального аппарата (БПЛА) в небе над Брянским районом Брянской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений не выявлено. Кроме того, Богомаз проинформировал, что на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Губернатор поблагодарил российских военных за отражение удара ВСУ.