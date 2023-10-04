Брянск, 4 октября, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами Севский, Пожарский, Климовский, Трубчевский районы Брянской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

«Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Севский, Пожарский, Климовский, Трубчевский районы», — написал он.

Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. По его словам, в результате обстрела жилые домовладения и хозяйственные постройки получили частичные разрушения.

В населённые пункты, которые подверглись атакам, прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. Он добавил, что на пострадавших территориях проводится осмотр с целью уточнения последствий обстрелов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Александр Богомаз написал, что над Брянским районом российские военные сбили украинский беспилотный летальный аппарат (БПЛА). Он добавил, что пострадавших и разрушений не выявлено.

Днём 3 октября ВСУ обстреляли кассетными снарядами посёлок Климово в Брянской области. Из-за атаки несколько жилых домов и хозпостройек оказались повреждены.