Вашингтон, 3 октября, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Власти США располагает средствами для оказания помощи Украине всего приблизительно на два месяца, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби 3 октября на брифинге.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Так он ответил на вопрос, какое время Вашингтон сможет продолжать финансировать Киев на фоне ситуации с бюджетным кризисом в Соединенных Штатах. Кирби уточнил, что на конечные сроки будут влиять «обстановка на поле боя, объемы пакетов поддержки и потребности самой Украины».

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании американского правительства. Документ будет действовать до 17 ноября и позволит избежать шатдауна деятельности американских властей, который мог произойти уже 1 октября.

В утвержденном законопроекте не предусматривается выделение Украине нового пакета помощи. Однако, 2 октября, газета Politico написала со ссылкой на чиновника из США о том, что Белый дом вскоре собирается объявить о новом пакете помощи Киеву.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что принятие в США временного бюджета, в котором нет средств для поддержки Украины, не изменит позицию американских властей по Украине. Он назвал действия Вашингтона шоу на публику. Замглавы МИД предупредил, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать украинскую сторону.