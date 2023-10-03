Вашингтон, 3 октября, 2023, 08:55 — ИА Регнум. На этой неделе администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена намерена объявить о новом пакете американской помощи для Украины. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновника США.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Издание не уточнило, когда именно это произойдёт, и не раскрыло каких-либо других подробностей нового пакета помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября журналисты пресс-пула Белого дома сообщили, что Байден надеется, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти и республиканцы в Конгрессе обеспечат выделение дополнительных финансов для помощи Киеву. По мнению американского лидера, оказание помощи украинской стороне прекращать нельзя ни при каких обстоятельствах.

Позднее в этот же день Маккарти опроверг сообщения о тайном соглашении с президентом США по поводу принятия закона, обеспечивающего дополнительное финансирование Киева. Политик таким образом прокомментировал слова Байдена о якобы достижении договорённости с Маккарти по принятию бюджета, которую, по утверждению президента США, нарушили республиканцы.

Байден 1 октября подписал ранее одобренный Конгрессом закон, позволяющий продолжить финансирование работы американского правительства до 17 ноября. В документе не предусмотрено нового финансирования Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября заявил, что вовлечённость в конфликт на Украине не прекратится. Представитель Кремля назвал отсутствие в бюджете США расходов на финансирование Украины временным явлением.