Москва, 6 апреля, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Потери из-за отказа от бизнеса в России для иностранных компаний, владеющих розничными потребительскими брендами, могли составить в общей сложности $2 млрд, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки консультантов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

При этом объем их недополученной прибыли может составлять от $1,3 млрд до $1,5 млрд, а сумма в $2 млрд образуется с учетом временно закрытых торговых сетей.

Самые большие цифры потерь затронули шведскую компанию H&M, а также испанскую Inditex и голландскую IKEA. Вместе они лишились более $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что многие ушедшие из России иностранные компании жалеют о своём решении. Он отметил, что из-за ухода из страны эти организации перестали контролировать прибыль.