Москва, 16 июля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Акции Danone и «Балтики» передали в управление Росимущества. Об этом стало известно 16 июля из опубликованного президентского указа.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Сообщается, что Росимуществу передаются доли в ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и акции АО «Данон Россия».

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Danone собирается продать российские активы немецкой компании Ekosem Agrar AG, являющейся головной структурой компании «Эконива». По данным агентства «Прайм», сделку планируют провести в Дубае, где организуют для Ekosem дочернее предприятие Danone, а остальные 20% оставят французской компании. Так, Франция и Германия поделят стратегическую часть крупнейшей мировой компании.

Позднее Danone приняла решение о локализации марки «Активиа» под новым названием «АктиБио» на российском рынке. В компании отметили, что продукция под новым названием будет и далее производиться по той же технологии и рецептуре. В Danone заверили, что изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки.

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал заметным событием замещение зарубежных компаний. Глава государства отметил, что выпуск продукции с уходом владельцев торговых марок не прекратится, но прибыль остаётся в России. Путин подчеркнул, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка и предлагали компаниям подумать о последствиях.

В то же время отдельные западные компании не стали уходить из России. Так, глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что итальянские компании не собираются уходить из России, оставлять такой привлекательный рынок. Согласно результатам исследования Университета Санкт-Галлена (Швейцария), к ноябрю 2022 года Россию покинуло менее 10% западных компаний. При этом большинство организаций, объявивших об уходе с российского рынка, продолжают работать.