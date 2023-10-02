Москва, 2 октября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили узел связи 66-й механизрованной бригады ВСУ у Петровского в Луганской Народной Республике. Об этом 2 октября сообщили в Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Ракетными войсками и артиллерией поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Петровского в ЛНР. Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнём из стрелкового оружия уничтожены пять беспилотников», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, российские военные ликвидировали станцию постановки помех навигационным приемникам «Анклав» в районе Преображенки в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум 29 сентября, российские десантники уничтожили из ПТРК «Корнет» наблюдательный пункт противника на правом берегу Днепра. Разведчики обнаружили украинский наблюдательный пункт в районе Антоновского моста, его уничтожила мобильная группа Новороссийского соединения. Они выпустили управляемую ракету из установленного на автомобиле противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

Вместе с тем 27 сентября российские войска поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, авиация и артиллерия поразили пункты 127-й, 128-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах Полтавки, Зелёного Поля, Макаровки, Старомайорского и Золотой Нивы, а также 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад в Новомихайловке и в районе Константиновки.