Донецк, 3 октября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Бойцы российской группировки войск «Юг» ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 октября сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Артиллерией уничтожены пункты в Андреевке, Новокалинове и Первомайском, опорные пункты и блиндажи подразделений ВСУ в районе Клещеевки, Победы, Острого и Константиновки, станция радиоэлектронной борьбы в Георгиевке», — заявил военный.

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Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 17 сентября об уничтожении пункта управления украинскими дронами в Херсонской области. Пункт располагался в районе Днепровского под Херсоном.

Позднее, 3 октября, в Союзе ветеранов СВО сообщили, что ВСУ начали использовать в зоне спецоперации беспилотники, обработанные отравляющими веществами и гранаты со слезоточивым веществом. Гранаты «Черёмуха» содержат боевой яд хлорацетофенон, который вызывает боль в глазах, кашель, жжение в горле и ожог кожи. Какое средство ВСУ используют при обработке дронов, неизвестно, но военные, работавшие с ними голыми руками, ощущали сильное недомогание и головокружение.