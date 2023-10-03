Анкара, 3 октября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Турция проводит на территории страны крупномасштабную антитеррористическую операцию под кодовым названием «Герои», сообщил глава МВД Али Ерликая на странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

Marius Becker/Global Look Press

«Было проведено 466 контртеррористических операций, в которых принимали участие 13 440 сотрудников служб безопасности», — говорится в сообщении.

Ерликая уточнил, что контртеррористическая операция позволила задержать 12 членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне. Кроме того, сотрудники службы безопасности Турции задержали 55 подозреваемых в терроризме в Стамбуле, Батмане, Адане, Анталье, Конье и других городах.

По данным местных СМИ, за сутки в Турции задержали свыше 110 подозреваемых в причастности к запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

Как сообщало ИА Регнум, контртеррористические операции проводятся в Турции после теракта возле здания МВД в Анкаре. Ответственность за теракт, совершённый 1 октября, взяла на себя Рабочей партия Курдистана. Два террориста совершили теракт, одного из нападавших нейтрализовали. В ходе перестрелки получили ранения двое сотрудников полиции. Момент подрыва террориста-смертника в центре попал на видео.

В декабре 2022 года министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вооруженные силы Турции продолжат проведение антитеррористических операций как на территории страны, так и за её пределами.