Анкара, 2 декабря, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вооруженные силы (ВС) Турции продолжат проведение антитеррористических операций как на своей территории, так и за пределами страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Единственная цель операций ВС Турции — защита национальных прав и интересов. Мы не допустим формирования у своих границ зоны, подконтрольной террористам», — цитирует Хулуси Акара телеканала TRT.

Также министр добавил, что операции проводятся и будут проводиться «в нужное время и в нужном месте».

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Москва готова поддержать переговоры президентов Турции Эрдогана и Сирии Асада в урегулировании сирийского конфликта.