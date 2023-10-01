Анкара, 1 октября, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Взрыв прогремел около здания МВД и парламента в центре Анкары, рядом с площадью Кызылай. Об этом 1 октября сообщил ТАСС.

Валерий Шарифулин/ТАСС Анкара

Отмечается, что власти оцепили некоторые улицы, ведущие к району, в котором произошёл взрыв.

По информации агентства, звук взрыва был слышен в отдаленных районах Анкары, на место прибыли сотрудники спецслужб, президентская охрана и взрывотехники, которые изучают место происшествия в связи с угрозой наличия взрывных устройств.

Телеканал CNN Turk уточнил, что в результате взрыва есть раненые.

Как передавало ИА Регнум, в городе Мастунге в пакистанской провинции Белуджистан около мечети в ходе процессии по случаю празднования дня рождения пророка Мухаммеда прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась машина полицейского. Местные СМИ не исключали, что привёл в действие взрывное устройство террорист-смертник. По последней информации, жертвами теракта стали 52 человека, более 50 пострадали. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям и народу Пакистана в связи с террористическим актом в провинции Белуджистан.