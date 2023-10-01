Анкара, 1 октября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Момент подрыва террориста-смертника в центре Анкары попал на видео. Ролик опубликовало 1 октября в соцсети X (бывшая Twitter) агентство EHA MEDYA.

Денис Соловых/ТАСС Полиция на месте теракта в Анкаре

На кадрах, в частности, видно улицу, по которой идут люди, происходит взрыв с яркой вспышкой огня, после чего прохожие начинают разбегаться.

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Также турецкие СМИ сообщают, что в этот день к зданию МВД подъехал серый автомобиль Renault Kango. Один из предполагаемых террористов выстрелил по нему из длинноствольного ружья, его ликвидировали полицейские. Другой преступник подорвал себя. Найденные в машине коробки извлекли из автомобиля и взорвали под контролем специалистов.

Как предавало ИА Регнум, утром 1 октября около здания МВД и парламента в центре Анкары, рядом с площадью Кызылай, прогремел взрыв.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о том, что два террориста совершили теракт, один из нападавших подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки получили лёгкие ранения двое сотрудников полиции.

Советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч позднее уточнил, что турецкий парламент возобновит свою работу 1 октября, несмотря на теракт. В этот день должно открыться Великое национальное собрание Турции, и депутаты должны присутствовать на этом событии. На открытии планируется выступление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.