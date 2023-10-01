Анкара, 1 октября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Два террориста совершили теракт около здания МВД в Анкаре, один из нападавших подорвал себя. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети.

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«Около 09:30 два террориста, приехавшие на легком коммерческом автомобиле к воротам Главного управления безопасности МВД, привели в действие взрывное устройство. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован», — написал он, добавив, что в ходе перестрелки получили лёгкие ранения двое сотрудников полиции.

Как передавало ИА Регнум, около здания МВД и парламента в центре Анкары, рядом с площадью Кызылай прогремел взрыв. Власти оцепили некоторые улицы, ведущие к району, в котором произошёл взрыв. Звук взрыва был слышен в отдаленных районах Анкары, на место прибыли сотрудники спецслужб, президентская охрана и взрывотехники, которые изучают место происшествия в связи с угрозой наличия взрывных устройств.

Ранее в городе Мастунге в пакистанской провинции Белуджистан около мечети в ходе процессии по случаю празднования дня рождения пророка Мухаммеда прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась машина полицейского.