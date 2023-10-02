Посёлок городского типа Эгвекинот, Чукотский АО, 2 октября, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Единственную школу в посёлке Эгвекинот на Чукотке закрыли на карантин. Об этом 2 октября сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора.

Виталий Аньков/РИА Новости

Как уточнили в беседе с ТАСС в ведомстве, причиной стала вспышка кишечной инфекции. За месяц инфекцию выявили у 30 учащихся. Кроме того, ротавирус подтвердили у двух сотрудников пищеблока. Их временно отстранили от работы.

«Дети переведены на дистанционное обучение до 10 октября из-за роста заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей и подростков», ― добавили в управлении.

Ранее в учебном заведении уже вводили карантин ― с 14 по 20 сентября. По предварительным данным, госпитализация потребовалась троим заболевшим.

Как сообщало ИА Регнум, в июле не менее 36 детей отравились в детских садах Орска Оренбургской области. Как показали лабораторные исследования, возбудителем стал стафилококковый энтеротоксин А. Его обнаружили в йогурте. Следователи возбудили уголовное дело. Пищевое отравление детсадовцев произошло из-за ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их качества.

Седьмого сентября в детсаду в Башкирии произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заболевание выявили у детей и персонала в детском саду №19 в Белорецке. Всего заболели 29 воспитанников. 19 детей госпитализировали, остальных отпустили домой. По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной вспышки инфекции стал сальмонеллёз.

Также в сентябре вспышка острой кишечной инфекции произошла в одной из школ Санкт-Петербурга. Городское управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование после выявления 17 случаев острой кишечной инфекции у сотрудников и учащихся школы № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой в Кировском районе. Тринадцать учащихся госпитализировали.