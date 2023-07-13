Орск, Оренбургская область, 13 июля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Возбудителем массового отравления в нескольких детских садах в Орске стал стафилококковый энтеротоксин А. Это показали лабораторные исследования. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Варвара Гертье/РИА Новости

Возбудитель обнаружили в биоматериале отравившихся детей в Орске, а также в йогурте, который они употребляли в детских садах города.

«Эпидемическая ситуация возникла из-за грубого нарушения санитарно-эпидемиологических правил — хранении и транспортировки продукции при температуре выше +40 градусов», — уточнили в федеральной службе.

В настоящее время вспышку заболевания локализовали. Роспотребнадзор приостановил деятельность предприятия, а также запретил выпуск и реализацию заводом молочной продукции.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля не менее 36 воспитанников детских садов отравились, предположительно, йогуртом в детских садах Орска. Девять детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с предварительным диагнозом «острая пищевая токсикоинфекция».

После этого из оборота решили изъять всю молочную продукцию предприятия — производителя этого йогурта и приостановить его деятельность на время проверки.

Позднее управление СК России по региону организовало проверку. Также в Орске усилили работу медслужбы и приготовили места для возможной госпитализации детей.