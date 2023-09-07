Санкт-Петербург, 7 сентября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. В одной из школ Санкт-Петербурга произошла вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой госпитализировали 13 учащихся. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА Регнум

Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование после выявления 17 случаев острой кишечной инфекции у сотрудников и учащихся школы № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой в Кировском районе Санкт-Петербурга.

«В инфекционные стационары города госпитализировано 13 детей», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор начал комплекс противоэпидемических мероприятий и лабораторное обследование контактных сотрудников и учащихся школы, а также сотрудников организатора питания АО «Комбинат питания «Кировский», которое поставляет питание в учебное заведение.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа на севере Москвы 32 человека отравились шаурмой и курицей гриль. Все пострадавшие покупали еду в бистро на улице Софьи Ковалевской и позднее стали обращаться за медпомощью с симптомами отравления.

Суд в Москве 28 августа отправил под домашний арест фигурантку дела о массовом отравлении шаурмой и курицей гриль — заместителя гендиректора частной организации — поставщика. Также суд собирался избрать меры пресечения в виде заключения под стражу ещё для двух фигурантов данного дела.